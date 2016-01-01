هروب "ولد السالك" أحد قيادات القاعدة ببلاد المغرب من السجن فى موريتانيا

>أفاد مصدر قضائى بموريتانيا اليوم الجمعة أن الشيخ ولد السالك أحد أبرز وأخطر سجناء تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامى فر من سجن نواكشوط المركزى فى ظروف غامضة.

وأوضح المصدر أن ولد السالك محكوم عليه بالإعدام منذ عامين بعد اعتقاله داخل سيارة ملغمة رباعية الدفع كانت فى طريقها لاستهداف مراكز حساسة بالعاصمة نواكشوط فى فبراير 2011 قيل إن موكب الرئيس الموريتانى كان من بينها.

وأضاف المصدر أن ولد السالك أعلن منذ أشهر من داخل زنزانته مبايعته لتنظيم داعش بقيادة أبوبكر البغدادى بعد أن فقد الأمل فى قيام تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامى الذى ينتمى إليه بأى تحرك لتخليصه من السجن، وقد فتحت إدارة السجن تحقيقا فى العملية.

وسبق أن فر ثلاثة من سجناء القاعدة من سجن نواكشوط لكنهم اعتقلوا بعد أسابيع من البحث عنهم فى العاصمة نواكشوط، وقال حراس السجن إنهم عثروا على زنزانة السجين الفار محكمة الإغلاق وبداخلها قميص كتب عليه اسم " خالد أبو العباس" وهو زعيم تنظيم المرابطون المنشق عن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامى فى شمال مالى.

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