أكراد يستولون على قرى بريف حلب ومقتل ناشط معارض انضم لتنظيم "داعش"

>قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن قوات التحالف العربى السورى المدعومة من الولايات المتحدة استولت اليوم الجمعة على قريتين من الفصائل الاسلامية وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة فى بلاد الشام).

وأضاف المرصد الذى يتخذ من بريطانيا مقرا له إن قوات سورية الديمقراطية استولت على قريتى طاط مراش وتنب بمنطقة اعزاز فى ريف حلب الشمالى بعد اشتباكات عنيفة مع تلك الفصائل، ويأتى هذا التقدم لقوات سورية الديمقراطية بعد اسبوع واحد من استيلائها على سد تشرين الاستراتيجى فى شمال سورية من قبضة تنظيم داعش مما حرمه من طريق الامدادات اللوجستية الهام بين حلب ومعقل التنظيم فى مدينة الرقة.

وقوات سورية الديمقراطية التى تشكلت فى شهر أكتوبر الماضى هى ائتلاف يضم بصفة رئيسية أكراد محليين وعشائر وقوات عربية وآشورية ، ويستهدف بشكل رئيسى تنظيم داعش الإرهابى.

من ناحية أخرى قال ناشطون سوريون الجمعة إن أحد أنصار المعارضة الذى قتل فى تنظيم الدولة الإسلامية فارق الحياة فى وسط سوريا، وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، إن أبى بلال الحمصى قتل فى وقت سابق هذا الأسبوع فى محافظة حمص وسط البلاد. وكان أبو بلال على تواصل مع الصحفيين حتى بعد انضمامه لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن يوم الجمعة إنه لم يتضح على الفور ما إن كان الحمصى قتل فى غارة جوية فى مدينة تدمر التاريخية أو أنه نفذ هجوما انتحاريا.