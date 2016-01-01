القوات المسلحة تستجيب لمناشدة «مواطن» طلب بطاقة علاجية

استجابت وزارة الدفاع لمناشدة أحد المواطنين، طلب بطاقة علاجية من القوات المسلحة، بعد اتصاله هاتفياً ببرنامج كلام جرايد المذاع عبر فضائية “العاصمة”.

وأوضح الإعلامى مجدى طنطاوى، مقدم برنامج “كلام جرايد”، أن اللواء محسن عبد النبى مدير الشئون المعنوية، تحدث لمذيع “العاصمة” عزمى مجاهد، وطلب منه أرقام المتصلين، للتواصل معهم لإقرار البطاقة العلاجية، والمستحقات المالية للمجند والمعاشات.

وأكد “طنطاوى” أن القوات المسلحة هى المؤسسة الوحيدة المنضبطة فى هذا الوطن، والمهمومة بأوجاعه حتى وإن لم يكن هذا من اختصاصاتها، حيث يتفاعل أفرادها مع قضايا المصريين ويساهمون فى حلها.

وتوجه الإعلامى مجدى طنطاوى، بالشكر للقوات المسلحة ووزير الدفاع، لتفاعلهم السريع مع هموم الناس.

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