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نظام غذائى يزيد وزنك 3 كيلو أسبوعيًا

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نظام غذائى يزيد وزنك 3 كيلو أسبوعيًا نظام غذائى يزيد وزنك 3 كيلو أسبوعيًا
يعانى نسبة كبيرة من الأشخاص بنقصان الوزن بشكل كبير، وهذه المشكلة تساهم فى تعرضهم للإصابة بالعديد من الأمراض أو بسبب الإصابة بالأمراض كالتعرض للإصابة بالديدان فى المعدة، أو الإصابة ببعض الأمراض كالسكر.

فى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى، استشارى السمنة والنحافة، أن الأشخاص المصابين بنقصان الوزن نسبتهم كثيرة، ولذا نجدهم يسعون برغبة شديدة لزيادة الوزن والتمتع بصحة جيدة.

الطفيليات والديدان من أسباب نقصان الوزن وزيادة الرغبة فى زيادة الوزن
>ويتابع، أنه من أهم الأسباب المؤدية لنقصان الوزن هى الإصابة بديدان أو طفيليات فى المعدة، تتسبب فى تآكل الطعام الذى يتناوله الشخص، ولذا عليك الذهاب لطبيب وعمل التحاليل اللازمة.


>يقدم استشارى السمنة والنحافة، نظامًا غذائيًا للراغبين فى زيادة أوزانهم، فهذا النظام يزيد الوزن 3 كيلو فى الأسبوع، وهو:
>1- وجبة الإفطار: يمكنك تناول كوب من الماء الدافئ المحلى بعسل النحل + 3 بيضات مقلى بالسمن البلدى + خبز فينو حسب الرغبة، + 7 تمرات.
>2- وجبة إضافية: كوب من عصير البلح بالحليب.
>3- وجبة الغذاء: طبق من النشويات "مكرونة أو أرز + بروتين" قطعة من الدجاج المقلى بالسمن أو اللحم أو السمك المقلى+ سلطة طحينة.
>4- وجبة إضافية: كوب من عصير المانجو المحلى جيدا.
>5- وجبة العشاء: عسل أسود بالطحينة + خبز فينو، أو بطاطس مقلية + جبن كامل الدسم.

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