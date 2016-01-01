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كمال أبوعيطة:"ناهد العشرى قالتلى تعالى استلم أرباحك..وحطيتها بقناة السويس"

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كمال أبوعيطة:"ناهد العشرى قالتلى تعالى استلم أرباحك..وحطيتها بقناة السويس" كمال أبوعيطة:"ناهد العشرى قالتلى تعالى استلم أرباحك..وحطيتها بقناة السويس"
قال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، إنه لم يحضر أى توزيع لعوائد استثمار صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة: "الوزيرة ناهد العشرى أرسلت لى خطابا بعد تركى الوزارة بـ7 شهور ، قالتلى تعالى استلم أرباحك من الصندوق وحطيت الفلوس كلها فى قناة السويس".

أوضح أبوعيطة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، اليوم، الجمعة: "لما لقيت الموضوع مثار والجرايد كلها بتكتب عنه روحت سلمت الشهادات بتاعة قناة السويس وقولت مش عايزها.. المبلغ اللى اخدته أقل من حقى القانونى حسب اللائحة.. مدير الصندوق واخد ربع مليون".

أضاف أبوعيطة: "لم أختلس ولم أستولى ولم أصرف مليما واحدا فى الوزارة لنفسى، وأى جهة هتذكر اسمى فى قضية اختلاس فمعادنا معاها فى المحكمة "، متسائلا: "هل المقصود تشويه كمال أبوعيطة ؟..هل المقصود ضرب الصندوق اللى بيصرف للعاملين الغلابة ؟".

وتباع أبوعيطة: "واضح إن الحرامية واللصوص والمفسدين هما اللى يتعقبوا الشرفاء دلوقت.. أى محاولة لتشويه أبوعيطة هتزيدنى إصرار وتقوينى".

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