ميدو لمحمد صلاح: لا تكرر خطأي

نصح أحمد حسام "ميدو" نظيره محمد صلاح لاعب روما الحالي بأن يبقى في فريقه لأطول فترة ممكنة.

ميدو وجه عدة نصائح لمحمد صلاح للنجاح في تجربته الاحترافية واستمرار تفوقه.

وكان ميدو لاعبا من قبل في صفوف روما الإيطالي، إلا أنه سرعان ما رحل عن الذئاب وعاد للدوري الإنجليزي.

وقال ميدو في حوار لقناة "الحياة": "كنت مخطيء عندما تنقلت كثيرا بين الأندية خلال مسيرتي الاحترافية، ومع ذلك فشخصيتي التي تنجح في التأقلم سريعا تختلف عن شخصية صلاح، ولذلك أنصح محمد صلاح بالبقاء في روما لمدة طويلة".

ميدو أتبع "أتمنى أن أرى محمد صلاح في روما لأربع سنوات على الأقل، فروما ناديا كبيرا وينافس على الدوري الإيطالي كل موسم، فالتنقل بين عدة أندية لا يساعدك على التأقلم الكامل، ولذلك فمن الأفضل أن يبقى صلاح لفترة مع روما حتى يجفظ طريقة اللعب ويتألق".

وأضاف "يظنون أنني أغار من محمد صلاح ولا أريد له النجاح، لكن ذلك ليس صحيحا لأنها ليست طبيعتي، فقد كان لي دورا في انتقال محمد شوقي إلى ميدلسبرا وحسام غالي إلى توتنام، وفي المقابل أتمنى بكل تأكيد النجاح لمحمد صلاح".

ميدو أتم "عندما تحدث باولو كانافارو عن محمد صلاح بشكل غير عادل، كنت أنا أول المدافعين عن صلاح وهكذا سأظل دائما".