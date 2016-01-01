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بالصور..25 غواصاً انتشلوا 15 جثة ويبحثون عن آخرين فى غرق قارب كفر الشيخ

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بالصور..25 غواصاً انتشلوا 15 جثة ويبحثون عن آخرين فى غرق قارب كفر الشيخ بالصور..25 غواصاً انتشلوا 15 جثة ويبحثون عن آخرين فى غرق قارب كفر الشيخ
قال المهندس محمد أبو غنيمة رئيس مركز ومدينة فوه ،أن 25 غواصاً تابعين لقسم الانقاذ النهرى بدسوق تمكنوا من انتشال الجثث الـ 15 وانقذوا الـ 3 الناجين فى غرق القارب وما زالوا يواصلون البحث عن جثتين أخريين.

وأضاف أبو غنيمة أن اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ تابع عمل فرق الإنقاذ التى انتشلت 15 جثة وأنقذت 3 مواطنين، حيث رافقه كلا من اللواء محمد عاطف شلبى مدير الأمن ونائبه اللواء سامح مسلم ومحمد الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس مجدى عطا الله السكرتير العام المساعد والعقيد رضا عبد الحميد مدير الحماية المدنية والعميد جمال ابراهيم مدير المرور والمقدم عادل عويضة رئيس قسم الإنقاذ النهرى وعدد من القيادات التنفيذية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة فوه أن عملية الإنقاذ استمرت من التاسعة مساء أمس الخميس وحتى 11.30 صباح اليوم وشارك فيها 5 من ضباط الحماية المدنية و 25 غطاسا "غواص"تابعين لقسم الإنقاذ النهرى بدسوق إلى جانب بعض الأهالى .

وأضاف أبو غنيمة أن المحافظ تابع عمليات الانقاذ حتى انتشال آخر جثة من الـ 15 وأدى صلاة الجمعة فى مسجد مستشفى فوة للتامين الصحى وتابع استخراج تصاريح دفن الجثث.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

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