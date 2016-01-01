رئيس شركة مياه الجيزة: خسائرنا مليون جنيه يوميا نتيجة فقد 30% من الإنتاج

كشف المهندس حنفى محمد، رئيس شركة مياه الجيزة، عن أن خسائر الشركة وصلت لمليون جنيه يوميا نتيجة فاقد المياه الذى يصل لـ30% من إنتاج الشركة يوميا، حيث تقوم الشركة بإنتاج 3 ملايين متر مكعب يوميا، لتغطية احتياجات المحافظة، ويتم فقد نحو 30% من هذه الإنتاجية نتيجة للسرقة والتعديات على الشبكات من قبل بعض المواطنين وأصحاب المحطات الأهلية.

وأضاف المهندس حنفى محمد، خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن نسبة الشكاوى الواردة من مناطق فيصل والهرم والرماية والمريوطية تراجعت بنسبة 90% وذلك بعد افتتاح محطة مياه أكتوبر، مؤكدا أن الشركة تلقت الأسبوع الماضى ثلاث شكاوى فقط من شوارع الهداية والجمهورية والريحان بفيصل.

وأكد حنفى محمود أنه يقوم حاليا بإعداد دراسة ومقارنة بين العام الحالى والماضى ونسبة الشكاوى فى كل عام وهل تراجعت بعد افتتاح المشروعات الجديدة أم لا، وكذلك نسبة الزياة وضغوط الشبكات، مشيرا إلى أنه تم تشغيل المرحلة الأولى من محطة مياه أكتوبر بنصف طاقتها فقط بما يعادل 200 ألف متر مكعب يوميا من إجمالى 400 ألف متر مكعب وذلك لأن الخطوط الحالية لا تسمح بضخ أكثر من تلك الكمية، والتشغيل كامل المرحلة يحتاج لربط المحطة بالشكات القديمة وذلك حتى لا تنفجر الخطوط والمواسير عند زيادة الضخ، مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية لطلمبات المحطة تصل لـ2500 لتر مكعب فى الساعة والخطوط الحالية لا تستوعب أكثر من 1500 لتر فى الساعة.

وأوضح أن فيصل والهرم والرماية حصلوا على على 65 ألف متر مكعب فقط من الـ200 ألف متر مكعب، وباقى الكمية تم ضخها فى حدائق أكتوبر وبعض المناطق بالمدينة، مؤكدا على أن الصيف المقبل لن يشهد أى إنفطاع فى المياه.

وحول أسباب تأخير افتتاح محطة مياه أكتوبر، أكد أن ذلك يرجع إلى المسافة الكبيرة بين المأخذ والرافع والمحطة وهو ما كان يستلزم إجراءات وقائية كثيرة وتحليل العينات أكثر من مرة للتأكد من جودة المياه المنتجة.