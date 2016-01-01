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"الحماية المدنية" تسيطر على حريق 6 منازل فى قرية بنى حميل بسوهاج

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"الحماية المدنية" تسيطر على حريق 6 منازل فى قرية بنى حميل بسوهاج "الحماية المدنية" تسيطر على حريق 6 منازل فى قرية بنى حميل بسوهاج
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد، مدير الإدارة، من السيطرة على حريق شب فى 6 منازل متجاورة فى قرية بنى حميل بسوهاج، بسبب تطاير شرر من فرن بلدى، ما نتج عنه نفوق 5 رؤوس ماشية واحتراق بعض المنقولات المنزلية دون حدوث خسائر بشرية.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد بنشوب حريق بناحية قرية بنى حميل دائرة المركز وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد صلاح أبو القاسم، وكيل فرع بحث الجنوب والرائد محمد أبو العطا، رئيس مباحث مركز شرطة البلينا بنشوب حريق بمنزل مزارع بالقرية بسبب تطاير شرر من فرن بلدى أثناء عملية الخبيز، وامتدت النيران لـ6 منازل متجاورة نتج عن الحريق نفوق 5 رؤوس ماشية وبعض الطيور، واحتراق بعض المنقولات المنزلية .

جار تحرير محضر بالواقعة وإخطار إدارة الطب البيطرى لدفن الحيوانات النافقة بطريقة سليمة، وذلك تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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