بالصور:أسوأ سيلفي للنجمات عام 2015

انتشرت "السيلفي" على مواقع التواصل الاجتماعي نظراً لعفويتها.

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فهذه الموضة تجعل النجمات يتقربن أكثر من جمهورهن. لكن الالتقاط السريع للصورة يضع النجمة أحياناً في مواقف محرجة.

إليك، بالصور، كيف بدت كل من: اليسا، نجوى كرم، أحلام ونوال الزغبي في صور "السيلفي". في حين أن التعب سيطر على جمال شيرين عبد الوهاب ويارا. أما بالنسبة لنانسي عجرم، مايا دياب وميريام فارس، فلم تكن صورهن هذه المرة ناجحة.

تابعي الصور واكتشفي أسوأ "سيلفي" النجمات لهذا العام.

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