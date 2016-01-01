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تخلصي من مشاكل فروة الرأس كالقشرة والحبوب والبثور

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الجمعة 01-01-2016 19:14

تظهر الكثير من المشاكل في فروة الرأس كالقشرة والحبوب والبثور، وعلى الرغم من أن هذه المشاكل قد لا تلفت انتباهك، إلا أنها قد تظهر على منابت الشعر وفي مقدمه الرأس، مما يجعلك تبحثين عن حلول سريعة للتخلص منها.
إليك هذه النصائح للتخلص من مشاكل فروة الرأس:
1. إذا كنت تغسلين شعرك بالماء فقط، فلن تتخلصي من الزيوت المتراكمة على فروة رأسك، وبالتالي ستتعرضين للمشاكل، لذا اغسلي شعرك بالماء والشامبو المناسب.
2. عند وضع الشامبو احرصي على تدليك فروة الرأس بلطف جيداً لتنشيط الدورة الدموية لفروة رأسك وإزالة العالق بها.
3. اشطفي شعرك جيداً بعد الشامبو للتخلص من كافة الزيوت المتراكمة على فروة الرأس.
4. تخلصي من كل بقايا الشامبو والبلسم على شعرك، فعند تركك لبعض منتجات الشعر على فروة الرأس قد تتسببين في سد المسام.
5. احرصي على تناول الزبادي أو أقراص البروييوتيك.

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سيدتي