أردوغان يستشهد بـ«هتلر» لتطبيق نظام الحكم الرئاسي في تركيا

استشهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بألمانيا في عهد الزعيم النازي الراحل أدولف هتلر، كمثال يدلل به على ثقته في نجاح خطته لتطبيق نظام الحكم الرئاسي في تركيا.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي بحسب CNN: “غير صحيح أنه لا يوجد نظام حكم رئاسي في دولة موحدة، هناك أمثلة على ذلك من الماضي وحتى الآن، عندما تنظرون على ألمانيا في عهد هتلر يمكنكم رؤية ذلك، كما يمكنكم رؤية أمثلة أخرى في دول مختلفة”.

وأضاف أردوغان، الذي يسعى إلى تعديل الدستور التركي لتوسيع صلاحيات الرئيس بعد انتقاله من رئاسة الوزراء إلى رئاسة الجمهورية، أنه “عندما تنظرون إلى الدول المتقدمة، نجد النظام الرئاسي أو نظام شبه رئاسة أو نظام رئاسي حزبي مثل نظام الولايات المتحدة الأمريكية”.

وتابع: “هناك العديد من الأمثلة، وأعتقد أنه عندما يكون في تركيا نظام رئاسي سيكون من الأسهل اتخاذ خطوات هامة”.