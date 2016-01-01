نشرة ONA للفضائيات| المحور تتعاقد على وكالة إعلانية جديدة..وريهام عبد الغفور في «بيت العيلة»

إعداد: إنجي لطفي

> تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

> ورصدت وكالة أنباء ONA بالصور، تفاصيل تعاقد قناة المحور ممثلة في مالكها دكتور حسن راتب، مع وكالة إعلانية جديدة تسمي برومو فيكس لمالكها عماد جمعة، وبذلك يكون للوكالة الإعلانية حق البيع الإعلاني الحصري القناة وتقديم كافة الخدمات الإعلامية والإعلانية المتميزة الذي يخدم المشاهد بالشكل اللائق.

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في حلقة تحت عنوان “الست القوية” يستضيف برنامج “بيت العيلة” الذي تقدمه الفنانة والإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم على قناة النهار، الفنان أشرف عبد الغفور، وابنته الفنانة ريهام عبد الغفور، في حديث خاص عن العائلة والفن، وذلك يوم الأحد المقبل.

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يستضيف الإعلامي أسامة كمال، الليلة، الدكتور سامي عبدالعزيز المستشار الإعلامي لصندوق تحيا مصر وأستاذ الإعلام، والإعلامية سناء منصور، في برنامج “القاهرة 360″ المذاع على شاشة “القاهرة والناس” مساء اليوم الجمعة، فى تمام الساعة الـ10 مساءا.

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