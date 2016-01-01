رئيس هيئة الأرصاد: «الجو جميل جداً..والشوارع فاضية»

ناشد أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وزير التنمية المحلية بالإستعداد للأمطار الشتاء بكل الطرق، وخاصة بعد ما شهدته مدينة الإسكندرية الفترة من عواقب الأمطار.

وقال “عبد العال” فى مداخلة هاتفية ببرنامج “كلام جرايد” المذاع عبر فضائية “العاصمة”، مداعباً مجدى طنطاوى مقدم البرنامج: “حالة الجو مأثرة على حركة المرور والناس، وأنا كنت فى الشارع ومروح وماخدتش 3 دقائق من الهيئة للبيت، والشوارع فاضية، والجو جميل جدا رغم انه كان سقعة”.

وكشف أن الطقس سيشهد تحسناً تدريجياً غداً السبت، كما سيشهد تحسناً أكبر يوم الأحد، لافتاً إلى أن التغييرات المناخية أثرت على العالم أجمع، وكذلك مصر، مناشداً المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة فى هذا الطقس.

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