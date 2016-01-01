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عامر الوكيل : إصدار قانون نقابة الإعلاميين خطوة جيدة ونحتاج لمناقشته مع الحكومة قبل إرساله للبرلمان

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عامر الوكيل : إصدار قانون نقابة الإعلاميين خطوة جيدة ونحتاج لمناقشته مع الحكومة قبل إرساله للبرلمان عامر الوكيل : إصدار قانون نقابة الإعلاميين خطوة جيدة ونحتاج لمناقشته مع الحكومة قبل إرساله للبرلمان

كتبت: إنجي لطفي

أعلن عامر الوكيل عضو مجلس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس، أن إصدار قانون نقابة الإعلاميين خطوة جيدة لتنظيم فوضى الإعلام المستمرة حيث أن الغالبية تتحدث عن إصدار ميثاق شرف إعلامي دون وعي منها بأنه بدون نقابة لا مجال للحديث عن مواثيق للشرف أو تطبيقها فالنقابة هي المعنية بإصدار الميثاق وتطبيقه على أعضائها.
> وقال الوكيل، إنه وعدد من الزملاء اعضاء مجلس النقابة ناقشوا قانون النقابة مع حكومة محلب ولجنة الإصلاح التشريعي منذ عام لكن ما أعلنه المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب بشأن انضمام الصحفيين لنقابة الإعلاميين يؤكد أن هناك تعديل تم على القانون الذي اتفقنا عليه مع ولجنة الإصلاح التشريعي وهو ما دفعني للاتصال بأحد الزملاء بمجلس الوزراء لتحديد موعد مع المستشار العجاتي لمناقشة مشروع القانون وخاصة أنه قال إن القانون سوف يرسل لمجلس الدولة وكنا بالفعل قد ناقشنا الملاحظات التي أرسلها لنا مجلس الدولة وأخذنا بها في القانون الذي ـرسلناه للحكومة.
> وأضاف الوكيل أن المجلس التأسيسي للنقابة ربما يعقد اجتماع الاسبوع القادم لمناقشة الأمر والتوافق على لجنة لمناقشة القانون مع الحكومة والبرلمان لكي نصدر قانونا يتناسب مع سنوات النضال الطويلة التي عشناها لأجل تأسيس هذه النقابة والتي تشارك في تأسيس المجالس والهيئات المزمع انشاؤها طبقا للدستور.

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