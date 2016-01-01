أحمد مرتضى منصور مشرفا على فريق الكرة بالزمالك

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور على تعيين أحمد مرتضى منصور مشرفا على فريق الكرة بالنادي.

تغييرات عديدة شهدها الزمالك في الفترة الأخيرة. سامي الشيشيني المدرب العام يتقدم باستقالته ثم يعود ثم يرحل من جديد.

قبل أن يتبعه طارق مصطفى ويستقر الزمالك على تعيين محمد صلاح لمعاونة البرازيلي ماركوس باكيتا. (طالع التفاصيل)

ومن أجل وجود حلقة وصل بين مجلس إدارة الزمالك والجهاز الفني للفريق قرر نادي الزمالك تعيين أحمد مرتضى منصور.

ومن المنتظر أن يخطر مرتضى منصور رئيس النادي لاعبي الفريق خلال اجتماعه عقب مران الفريق يوم الجمعة بقرار تعيين أحمد مرتضى.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة يوم السبت في الجولة الـ12 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 17 نقطة من 8 مباريات. بينما يتصدر مصر للمقاصة ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة من 11 مباراة.