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حل مجلس الأهلي - جلسة تجمع طارق سليم وسمير زاهر مع أصحاب الدعوة لاقتاعهم بالتنازل

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حل مجلس الأهلي - جلسة تجمع طارق سليم وسمير زاهر مع أصحاب الدعوة لاقتاعهم بالتنازل حل مجلس الأهلي - جلسة تجمع طارق سليم وسمير زاهر مع أصحاب الدعوة لاقتاعهم بالتنازل

تطور جديد تشهده قضية حل مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر وذلك في مكتب صلاح عاشور نقيب المحاميين بحضور رمز من النادي وأصحاب القضية.

وأصدرت المحكمة العليا حكما في وقت سابق، يفيد بحل مجلس الأهلي بسبب مخالفة في إجراءات إقامة الانتخابات

قبل أن يتقدم الأهلي باستشكال رسمي على قرار المحكمة ليتم وقف تنفيذ القرار لحين الفصل في الاستشكال المقدم.

وفي خطوة جديدة علم FilGoal.com بعقد جلسة في مكتب نقيب المحاميين مساء يوم الجمعة بحضور سمير زاهر ومحمود أحمد علي رئيس اللجنة الأولمبية السابق وطارق سليم مع أطراف القضية.

من أجل محاولة إقناعهم بالتنازل وسحب الدعوة المقدمة بحل مجلس إدارة النادي الأهلي.

ومازالت الجلسة مستمرة حتى الآن وسينشر FilGoal.com نتائج الجلسة عقب نهايتها.

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