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ميدو يوجه رسالة قوية إلى حسني عبد ربه

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ميدو يوجه رسالة قوية إلى حسني عبد ربه ميدو يوجه رسالة قوية إلى حسني عبد ربه

وجه أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي الإسماعيلي رسالة قوية إلى حسني عبد ربه قائد الدراويش.

وكان ميدو قد طالب إدارة الإسماعيلي بالتدخل وخيرهم بين وجوده في الفريق أو بقاء حسني عبد ربه ثم تقدم باستقالته.. وكل ذلك عبر الفضائيات.

قبل أن يقرر مجلس إدارة الإسماعيلي إيقاف حسني عبد ربه وقبول استقالة ميدو. (طالع التفاصيل)

وتحدث ميدو عن حسني عبد ربه قائلا: "أجعل مصلحة الفريق أمام مصلحتك الشخصية".

وأضاف في حوار تليفزيوني مع قناة الحياة 2 "أنت ارتكبت خطأ كبيرا. وبالنسبة لي صفحة وتم غلقها تماما".

وأكمل حديثه قائلا: "أنت قابلت الرجولة والجدعنة بالبحث عن مصلحتك الشخصية".

وأتم "وقفت بجانبك وأنت لم ترد الجميل".

طالع أيضا - بالفيديو - ميدو يطلق 8 قذائف ضد عبد ربه.. "احترافه مُضحك ويخدع الإسماعيلية"

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فيديو اليوم السابع

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