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أجهزة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور تضبط 66 قضية متنوعة خلال 6 أيام

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أجهزة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور تضبط 66 قضية متنوعة خلال 6 أيام أجهزة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور تضبط 66 قضية متنوعة خلال 6 أيام
تمكنت أجهزة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مجدى عز الدين مدير المرور من ضبط 66 قضية متنوعة خلال 6 أيام، لعناصر إجرامية وخارجين عن القانون، وتم تحرير المحاضر اللازمة تجاه كافة القضايا.

كانت حملات أمنية شنتها إدارة البحث الجنائى بالمرور خلال 6 أيام وتمكنت خلالها من ضبط تشكيلاً عصابياً تخصص فى ترخيص السيارات مجهولة المصدر والمهربة جمركيأ بموجب أوراق ومستندات مزورة وضبط 3 سيارات ودراجة بخارية مُبلغ بسرقتها و اخرى مهربة جمركياً.

كما تم ضبط 17 سيارة مخالفة لقانون الإعفاءات الجمركية وضبط 41 قضية قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتنفيذ حكمين قضائيين، وتم ضبط قضيتى تزوير وأخرى بلطجة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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