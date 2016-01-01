أخبار عاجلة

بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 3820 قطعة أدوات كهربائية مغشوشة داخل محل غير مرخص فى عابدين

Google+ Print
ضبط 3820 قطعة أدوات كهربائية مغشوشة داخل محل غير مرخص فى عابدين ضبط 3820 قطعة أدوات كهربائية مغشوشة داخل محل غير مرخص فى عابدين
ألقت شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة القبض على صاحب محل بدون تراخيص بحيازته 3820 قطعة أدوات كهربائية مغشوشة ومقلدة فى حى عابدين.

كانت البداية بورود معلومات لشرطة التموين بأن مالك محل للأدوات الكهربائية فى دائرة قسم عابدين ، يحوز كميات كبيرة من الادوات الكهربائية المغشوشة والمقلدة لماركات كبرى الشركات "فيليبس- تورنيدو" ومنتجات ذات منشأة أجنبى "الصين" مهربة جمركيا وخالية من أية مستندات بمشروعية حيازتها .

داهمت مجموعة من ضباط الإدارة المحل وضبطت 3820 قطعة أدوات كهربائية "لمبة" مغشوشة ومقلدة وحررت لصاحبه المحضر اللازم وتولت معه النيابة التحقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد