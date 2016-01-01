ضبط 3820 قطعة أدوات كهربائية مغشوشة داخل محل غير مرخص فى عابدين

ألقت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة القبض على صاحب محل بدون تراخيص بحيازته 3820 قطعة أدوات كهربائية مغشوشة ومقلدة فى حى عابدين.

كانت البداية بورود معلومات لشرطة التموين بأن مالك محل للأدوات الكهربائية فى دائرة قسم عابدين ، يحوز كميات كبيرة من الادوات الكهربائية المغشوشة والمقلدة لماركات كبرى الشركات "فيليبس- تورنيدو" ومنتجات ذات منشأة أجنبى "الصين" مهربة جمركيا وخالية من أية مستندات بمشروعية حيازتها .

داهمت مجموعة من ضباط الإدارة المحل وضبطت 3820 قطعة أدوات كهربائية "لمبة" مغشوشة ومقلدة وحررت لصاحبه المحضر اللازم وتولت معه النيابة التحقيق.

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