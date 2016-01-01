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محمد بن راشد للأبطال: رفعتم الرؤوس وأثبتم كفاءتكم أمام العالم

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محمد بن راشد للأبطال: رفعتم الرؤوس وأثبتم كفاءتكم أمام العالم محمد بن راشد للأبطال: رفعتم الرؤوس وأثبتم كفاءتكم أمام العالم

أثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على رجال الدفاع المدني والشرطة والإسعاف لما بذلوه من جهد أمس في حادث حريق فندق العنوان .

كما أشاد سموه على صفحته الرسمية في تويتر بضيوف الإمارات ورقيهم في التعامل مع الأحداث .

وقال "كلمتي لرجال الدفاع المدني والشرطة والإسعاف.. رفعتم الرؤوس وأثبتم كفاءتكم أمام العالم.. شكرا لأبناء الإمارات المخلصين ".

وأضاف سموه  "وتقديري لضيوفنا في الإمارات على رقيكم في التعامل مع الأحداث ليلة البارحة ... بكم ومعكم كانت دبي أمس عنوانا للمدينة الحضارية".
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