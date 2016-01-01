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هل تعشقن أزياء الكاجوال؟شاهدي إطلالات روزي وايتلي واستوحي منها

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الجمعة 01-01-2016 18:52

منذ أن دخلت عارضة الأزياء البريطانية "روزي هانتينغتون واتلي" Rosie Huntington-Whiteley عالم الأضواء تحوّلت إلى نجمة من نجمات الصف الأوّل، وذلك بسبب جملها اللافت الذي حوّلها إلى ممثلة، إضافة الى كونها عارضة أزياء، وطبعاً ارتباطها بممثل أفلام الحركة الشهير أيضاً "جايسون ستاتهام" Jason Statham ساهم في ذلك أيضاً. لكن لعلّ ما جعلها من أشهر النجمات، هو أناقتها البالغة وأسلوبها الرائع في تنسيق الملابس. 

أجمل الإطلالات هذا العام بأكتاف ظاهرة

ولاسيما الإطلالات الكاجوال والملابس العصرية التي تنسقها لمشاويرها الصباحية، حيث لا يمكن أن تخطئ، ومن النادر أن تنسّق اطلالات غير أنيقة، وغالباً ما نراها في سروال الجينز الضيق، أو في السروال الجلدي المستوحى من نجوم الروك أند رول، مع قمصان فضفاضة ومعاطف وسترات ذات تصاميم أنيقة. وتزيّن هذه الإطلالات بأجمل الأكسسوارت، من مجوهرات، أو قبعات، أو أوشحة ملونة، وتنتعل أحذية مريحة من دون كعب في الكثير من الأحيان، حيث قوامها الممشوق يساعدها في ذلك، وفي أحياناً أخرى نراها في أحذية مميزة بكعب عالٍ. 
لتحصلي على أسلوب رائع في الموضة، أنصحك بأن تستوحي إطلالاتك اليومية الكاجوال من الممثلة وعارضة الأزياء "روزي هانتينغتون واتلي" Rosie Huntington-Whiteley لتتألقي بكل عصرية وأناقة!  

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