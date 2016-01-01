أخبار عاجلة

بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار اليمن اليوم.. توقيع اتفاقية لتدشين مخيم طبى للعيون بسيئون

Google+ Print
أخبار اليمن اليوم.. توقيع اتفاقية لتدشين مخيم طبى للعيون بسيئون أخبار اليمن اليوم.. توقيع اتفاقية لتدشين مخيم طبى للعيون بسيئون
اهتمت أخبار اليمن اليوم بتوقيع اتفاقية تنفيذ المخيم المجانى الأول لطب العيون بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت، والذى سيبدأ أعماله غدا السبت.وتقضى الاتفاقية للمخيم الذى يستضيفه مستشفى بن زيلع الحديث بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية ومؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية إجراء المعاينة والفحص وعمليات المياه البيضاء والزرقاء مجانا.

كما ركزت أخبار اليمن اليوم على إرسال الرئيس عبد ربه منصور هادى، رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة لجلال أحمد حسن العطاس وإخوانه وكل أسرة آل العطاس، وذلك فى وفاة المناضل العميد أحمد حسن العطاس.

وأشار رئيس الجمهورية فى برقيته إلى الأدوار البطولية التى اجترحها الفقيد فى محراب الثورة وخدمة الوطن، والذى كان مثالا يحتذى به من خلال مواقعه القيادية التى تبوأها فى المؤسسة العسكرية.

وعبر الرئيس اليمنى عن خالص العزاء والمواساة.. داعياً الله العلى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

كما تناولت أخبار اليمن اليوم خبر وصول الباخرة (ALKATERINI) إلى ميناء الزيت التابعة لشركة مصافى عدن وعلى متنها 35 ألف طن مترى من مادة البنزين.

وقال مصدر فى ميناء الزيت لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": "يتم حاليا البدء فى تفريغ هذه الشحنة إلى خزانات المصفاة"، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الساعات القادمة البدء بالضخ إلى منشأة شركة النفط فى عدن ومنها إلى محطات الوقود فى المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأكد المصدر أن هذه الشحنة ستعمل على إنهاء الأزمة الحالية فى وقود السيارات، وضمان استقرار السوق خلال الفترة المقبلة فى محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365