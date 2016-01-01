أخبار اليمن اليوم.. توقيع اتفاقية لتدشين مخيم طبى للعيون بسيئون

اهتمت أخبار اليمن اليوم بتوقيع اتفاقية تنفيذ المخيم المجانى الأول لطب العيون بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت، والذى سيبدأ أعماله غدا السبت.وتقضى الاتفاقية للمخيم الذى يستضيفه مستشفى بن زيلع الحديث بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية ومؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية إجراء المعاينة والفحص وعمليات المياه البيضاء والزرقاء مجانا.

كما ركزت أخبار اليمن اليوم على إرسال الرئيس عبد ربه منصور هادى، رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة لجلال أحمد حسن العطاس وإخوانه وكل أسرة آل العطاس، وذلك فى وفاة المناضل العميد أحمد حسن العطاس.

وأشار رئيس الجمهورية فى برقيته إلى الأدوار البطولية التى اجترحها الفقيد فى محراب الثورة وخدمة الوطن، والذى كان مثالا يحتذى به من خلال مواقعه القيادية التى تبوأها فى المؤسسة العسكرية.

وعبر الرئيس اليمنى عن خالص العزاء والمواساة.. داعياً الله العلى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

كما تناولت أخبار اليمن اليوم خبر وصول الباخرة (ALKATERINI) إلى ميناء الزيت التابعة لشركة مصافى عدن وعلى متنها 35 ألف طن مترى من مادة البنزين.

وقال مصدر فى ميناء الزيت لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": "يتم حاليا البدء فى تفريغ هذه الشحنة إلى خزانات المصفاة"، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الساعات القادمة البدء بالضخ إلى منشأة شركة النفط فى عدن ومنها إلى محطات الوقود فى المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأكد المصدر أن هذه الشحنة ستعمل على إنهاء الأزمة الحالية فى وقود السيارات، وضمان استقرار السوق خلال الفترة المقبلة فى محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها.