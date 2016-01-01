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متحدث باسم مطار معتيقة بطرابلس ينفى احتجاز أى طائرة ركاب فى المطار

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متحدث باسم مطار معتيقة بطرابلس ينفى احتجاز أى طائرة ركاب فى المطار متحدث باسم مطار معتيقة بطرابلس ينفى احتجاز أى طائرة ركاب فى المطار

>نفى الناطق باسم مطار معيتيقة الدولى فوزى الميلادي، أن تكون هناك أى طائرة ركاب محتجزة فى المطار الواقع شرق طرابلس، ردا على ما تداولته بعض الصفحات الليبية على مواقع التواصل الاجتماعى على (الإنترنت) اليوم الجمعة.

وقال الميلادي، فى تصريح صحفى اليوم، إن الحركة فى المطار تسير بشكل إعتيادي، وأن كل الطائرات أقلعت حسب مواعيدها المحددة فى جدول الرحلات، لافتًا إلى أن طائرة واحدة تم تأخير إقلاعها لأمور تتعلق «بإجراءات الأمن والسلامة»، كانت متوجهة من مطار معيتيقة إلى مطار طبرق.

ودعا الناطق باسم مطار معيتيقة الدولى إلى توخى الدقة فى نشر المعلومات وضرورة التأكد من صحتها قبل النشر.
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