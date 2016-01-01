مران الأهلي - مشادة بين حجازي ورمضان صبحي

شهد مران الأهلي يوم الجمعة مشادة "بسيطة" بين أحمد حجازي مدافع الفريق ورمضان صبحي صانع الألعاب بسبب تدخل قوي خلال الاستعدادات لمواجهة الإنتاج الحربي.

الأهلي يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الأحد في الجولة الـ12 من الدوري المصري.

وخلال مران الفريق يوم الجمعة خرجت العديد من التقارير لتشير "لنشوب اشتباك بين حسام غالي ووليد سليمان مع تدخل عماد متعب" وهذا ما نفاه سيد عبد الحفيظ تماما لـFilGoal.com. (طالع التفاصيل).

إلا أنه خرج ليؤكد ما حدث بين رمضان صبحي وأحمد حجازي بسبب تدخل قوي خلال المران.

وقال سيد عبد الحفيظ: "نعم حدثت مشادة بين حجازي ورمضان صبحي ولكنها بسيطة".

وأضاف في تصريحات للصحفيين "الأمر انتهى فورا مع نهاية المران. ولن نوقع أي عقوبة على أيا منهما".

وعلى الجانب الأخر أشار محمد عبد العظيم عظيمة المدرب العام للأهلي إن ما حدث "مجرد حماس ملعب لا أكثر ولا أقل".

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ويحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 16 نقطة من 8 مباريات. بينما يأتي الإنتاج الحربي في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة.

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