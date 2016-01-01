مران الإسماعيلي - اشتباك لفظي بين لاعب الزمالك المعار وجماهير الدراويش

شهد مران نادي الإسماعيلي يوم الجمعة اشتباكات لفظية بين أحمد سمير لاعب الفريق المعار من الزمالك وجماهير الدراويش بسبب "موقفه من عدم الاستمرار في الفريق".

أحداث مثيرة شهدها نادي الإسماعيلي في الفترة الأخيرة. أزمة أحمد حسام ميدو مع حسني عبد ربه ورحيل ميدو ورغبة محمود عبد الرازق شيكابالا في الرحيل وبالفعل عودة الأخير إلى الزمالك.

ولكن الأحداث المثيرة استمرت يوم الجمعة مع اشتباكات بين أحمد سمير وجماهير الإسماعيلي.

وانهالت جماهير الإسماعيلي التي حضرت مران الفريق بالسب على أحمد سمير لاعب الزمالك. وعلم FilGoal.com أن السبب يعود "لإعلان أحمد سمير رغبته في الرحيل بعد إقالة ميدو".

طالع أيضا - أرقام في الجول - ماذا قدم شيكابالا بقميص الإسماعيلي

ورد أحمد سمير على الجماهير قبل أن يخرج من المران قبل أن ينتهي بعد حصوله على أذن من الجهاز الفني للفريق.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة اتحاد الشرطة يوم الأحد في الجولة الـ12 من الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 16 نقطة من 9 مباريات. بينما يأتي اتحاد الشرطة برصيد 6 نقاط في المركز الـ16 من 9 مباريات.

طالع أيضا - الإسماعيلي لـ في الجول: علاقتنا بشيكابالا انتهت.. والزمالك رحب بضمنا لظهير الفريق