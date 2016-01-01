بالصور..حورس وجمعية متحدى الإعاقة يختتمان مبادرة"فتيات يقدن التغيير"بطهطا

اختتمت جمعية متحدي الإعاقة للتنمية والتأهيل بطهطا التعاون مع مؤسسة حورس للتنمية والتدريب و قصرى ثقافة سوهاج وطهطا اليوم فعاليات مبادرة " فتيات يقدن التغيير" فى إطار تفعيل "المشاركة السياسية للمرأة من ذوات الإعاقة "ضمن مبادرات مشروع دعم الشباب المصرى فى المشاركة المجتمعية الممول من الصندوق العالمي لحقوق الإنسان.إعلان - Ads إعلان - Ads
أقيم الحفل الختامى للمبادرة على مسرح قصر ثقافة بطهطا بحضور العديد من الشخصيات والقيادات التنفيذية والمحلية بطهطا وسوهاج وشهد عرض العديد من الفقرات بواسطة ذوى الإعاقة منها مسرحية عن أهمية التغيير وأخرى عن دور الفتاة المعاقة في المجتمع إضافة إلى عرض عرائس لمناقشة نظرة المجتمع الايجابية والسلبية للأشخاص ذوى الإعاقة .
وشارك أطفال المدرسة الفكرية لذوى الإعاقة بطهطا بفقرة إنشاد دينى وأختتم الحفل بأغانى وطنية لاثنين من ذوى الإعاقة البصرية.
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