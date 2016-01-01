بالصور.. محافظ الغربية يوجه إدارة المرور بمنع المواقف العشوائية

أصدر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، توجيهاته لمدير مباحث مرور الغربية بتكثيف الحملات والمرور المستمر على المواقف العشوائية وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، للقضاء على تلك الظاهرة.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ اليوم الجمعة، فى منطقة المسجد الأحمدى وتفقد بعض المشروعات بمدينة طنطا، واستمع إلى شكاوى المواطنين ، وطلباتهم .

وتفقد المحافظ مجمع المواقف الجديد بمنطقة سبرباى ، والمبنى الجديد للإدارة العامة لمرور الغربية بمنطفة سبرباى وشدد على ضرورة سرعه الانتهاء من أى معوقات والعمل على انتهاءه ليتم بدء العمل للتيسير على المواطنين، وتفقد كوبرى هيلانه الجديد، وأصدر توجيهات مشددة لرئيس مدينة طنطا ورئيس حى أول وثان طنطا بسرعة الانتهاء من معالجة مشكلة الانخفاض الأرضى، والانتهاء منها فى أسرع وقت لتيسير الحركة المرورية والتسهيل على المواطنين .

رافق المحافظ، اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، واللواء مصطفى رحاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس مدينة طنطا، ورئيسى حى أول وثان طنطا، ومدير شرطة المرافق، ومدير مرور الغربية.

>



>