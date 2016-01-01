أخبار عاجلة

بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ الغربية يوجه إدارة المرور بمنع المواقف العشوائية

Google+ Print
بالصور.. محافظ الغربية يوجه إدارة المرور بمنع المواقف العشوائية بالصور.. محافظ الغربية يوجه إدارة المرور بمنع المواقف العشوائية
أصدر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، توجيهاته لمدير مباحث مرور الغربية بتكثيف الحملات والمرور المستمر على المواقف العشوائية وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، للقضاء على تلك الظاهرة.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ اليوم الجمعة، فى منطقة المسجد الأحمدى وتفقد بعض المشروعات بمدينة طنطا، واستمع إلى شكاوى المواطنين ، وطلباتهم .

وتفقد المحافظ مجمع المواقف الجديد بمنطقة سبرباى ، والمبنى الجديد للإدارة العامة لمرور الغربية بمنطفة سبرباى وشدد على ضرورة سرعه الانتهاء من أى معوقات والعمل على انتهاءه ليتم بدء العمل للتيسير على المواطنين، وتفقد كوبرى هيلانه الجديد، وأصدر توجيهات مشددة لرئيس مدينة طنطا ورئيس حى أول وثان طنطا بسرعة الانتهاء من معالجة مشكلة الانخفاض الأرضى، والانتهاء منها فى أسرع وقت لتيسير الحركة المرورية والتسهيل على المواطنين .

رافق المحافظ، اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، واللواء مصطفى رحاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس مدينة طنطا، ورئيسى حى أول وثان طنطا، ومدير شرطة المرافق، ومدير مرور الغربية.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365