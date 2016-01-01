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كتاب هتلر «كفاحي» يباع في ألمانيا لأول مرة منذ 70 عامًا

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كتاب هتلر «كفاحي» يباع في ألمانيا لأول مرة منذ 70 عامًا كتاب هتلر «كفاحي» يباع في ألمانيا لأول مرة منذ 70 عامًا

هتلر

لأول مرة منذ سبعين عاما يتاح كتاب “كفاحي”، الذي ألفه الزعيم النازي أدولف هتلر ويعد بيانه السياسي، للراغبين في شرائه في ألمانيا بدء من يوم الجمعة.

وكان كتاب “كفاحي” قد طبع أول مرة في عام 1925، أي قبل حوالي ثمان سنوات من وصول هتلر إلى السلطة.

وعقب هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية عام 1945، خولت قوات الحلفاء حقوق الكتاب إلى ولاية بافاريا الألمانية.
> لكن المحلية لولاية بفاريا حظرت إعادة طبع الكتاب لمنع إثارة الكراهية، لكن حقوق الملكية الفكرية للكتاب انتهت بحلول يوم الجمعة، أي بعد سبعين عاما وفقا للقانون الألماني.

وتتضمن النسخة الجديدة من الكتاب تعليقات وانتقادات، والهدف منها إظهار أن كتاب “كفاحي” غير متناسق وكتب بطريقة سيئة، وليس جذابا أو قويا.

ويقول أندرياس فيرشينغ، مدير معهد التاريخ المعاصر في ألمانيا، إن نشر نص الكتاب مع تعليقات الخبراء عليه “سيحطم الأسطورة” المحيطة به.

في غضون ذلك رحبت منظمات يهودية بهذه الخطوة، معتبرة أنها ستساعد في شرح المحرقة اليهودية.

لكن بالنسبة للعديد من الدول الأوربية التي خضعت للاحتلال النازي، ومنها النمسا وهولندا، فإن انتهاء حقوق طبع الكتاب لن يعني شيئا، لأن تداول خطب أو كتابات هتلر لا يزال محظورا هناك

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