6قتلى في اشتباكات بين «القاعدة» ومؤيدين للرئيس اليمني

كتب: عمر محيسن

لقي ستة أشخاص مصرعهم في تبادل لإطلاق النار، اليوم، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية ومسلحين من القاعدة كانوا يستقلون سيارة محملة بالأسلحة متجهين إلى عدن ثاني مدن البلاد.

وكان حاجزًا للمقاومة الشعبية في منطقة أحور الساحلية، في محافظة أبين، قد أوقف سيارة تابعة لتنظيم القاعدة، على متنها أسلحة كانت في طريقها إلى عدن ما أدى إلى حدوث مشادات كلامية تحولت إلى اشتباكات مسلحة اسفرت عن مقتل ثلاثة من المقاومة وثلاثة من القاعدة.

وتشهد عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، اضطرابات متزايدة في ظل التنافس بين تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب»، الذي ينشط منذ فترة طويلة في البلاد، وتنظيم الدولة الاسلامية على ممارسة النفوذ في المدينة.