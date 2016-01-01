ذكرى ميلاد «فاروق الباز»..سيد المريخ الذى أرسل «الفاتحة» مع رواد «أبولو» للفضاء

تقرير: عمر محيسن

يوافق مطلع هذا العام، ذكرى ميلاد أحد أعظم من رفع اسم مصر بين الأمم، ذكرى ميلاد مدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد، في جامعة بوسطن، بالولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس مجموعة تدريب لرواد أبولو 15، فاروق الباز.

خرج فاروق الباز من رحم أسرة بسيطة بقرية طوخ الأقلام، من مدينة السنبلاوين، بمحافظة الشرقية، وحصل على شهادة بكالوريوس في الكيمياء وجيولوجيا من جامعة عين شمس في عام 1958 م. ثم ذهب لينال شهادة الماجستير في الجيولوجيا عام 1961 م من معهد المناجم وعلم الفلزات بولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم أكمل بعدها لمدة سنة في جامعة هايدلبرج في ألمانيا.

حياة عملية حافلة

ظل الباز مثلًا أعلى يحتذى به في كل جوانب الحياة، ولاسيما الجانب العملي، فقد بدأ مسيرته عام 1966 بالتنقيب عن النفط في خليج السويس، بقسم التنقيب في شركة «بان أمريكان» وذلك قبل التحاقه بمعامل «بل» العام التالي.

وخلال الفترة بين عامي 1967 و 1973 عمل الباز بمعامل بلّ، بواشنطن، كمشرف على التخطيط للدراسات القمرية واستكشاف سطح القمر بجانب عضويته في المجموعات العلمية التدعمية لإعداد مهمات رحلات أبولو على سطح القمر.

فاشترك في تقييم برنامج الوكالة الوطنية للطيران والفضاء “ناسا” للرحلات المدارية للقمر، فعمل على اختيار 16منطقة مميزة على القمر لهبوط رواد الفضاء عليها، من أجل الحصول على أكبر مكسب علمي عن التكوين الجيولوجي للقمر، ومعرفة تاريخ تكوين القمر وعلاقته بتكوين الأرض.

كما كان الباز رئيسًا لفريق تدريبات رواد الفضاء في العلوم عامة وتصوير القمر خاصة، فعمل في تلك الفترة مباشرة مع رواد فضاء وأعدهم الإعداد العلمي السليم للقيام بمهمتهم على القمر، وكانوا يسمونه الملك، مثل ديك جوردن وماتنجلي وجيم لوفل وألفريد هايز وستوارت روزا وميتشل وكذلك ألان شيبارد.

أما في عام 1986 انضم إلى جامعة بوسطن، في مركز الاستشعار عن بعد باستخدام تكنولوجيا الفضاء في مجالات الجيولوجيا والجغرافيا، وقد طور نظام استخدام الاستشعار عن بعد في اكتشاف بعض الآثار المصرية.

رواد أبولو 15 ..وسورة الفاتحة

كان كل العاملين في ناسا قلقين على نجاح رحلة أبولو 15، فقد تميزت الرحلة بتطوير وتحسينات متعددة لمركبة الفضاء و العربة القمرية. فأشار الباز إليهم أن يأخذوا معهم سورة الفاتحة لتحميهم وتضفي رعاية الله عليهم، وكانوا بالفعل يحتاجون ما يتعلقين به الاستبشار به والاطمئنان على أداء رحلتهم والعودة بسلام إلى الأرض.

وفعلًا قام فاروق الباز بطبع سورة الفاتحة على ورقة، وقام هو وبناته بتسجيل أسمائهم على الورقة أيضًا، ثم قام بحفظ سورة الفاتحة في حافظة من البلاستيك وسلمها لـ«ألفريد وردن» و«كان الروادشاكرينل»، ليس هذا فقط بل قام مع بناته بالصلاة، يوم انطلاق الرحلة، والدعاء بأن تتم رحلة الرواد على خير، وقد كان .

تكريمات

حصل الباز على ما يقرب من 31 جائزة، منها: «جائزة إنجاز أبولو، الميدالية المميزة للعلوم، جائزة تدريب فريق العمل من ناسا، جائزة فريق علم القمريات، جائزة فريق العمل في مشروع أبولو الأمريكي السوفييتي، جائزة ميريت من الدرجة الأولى من الرئيس أنور السادات، جائزة الباب الذهبي من المعهد الدولي في بوسطن، الابن المميز من محافظة الدقهلية».

وقد سميت مدرسته الابتدائية باسمه، بينما أنشأت الجمعية الجيولوجية في أمريكا جائزة سنوية باسمه، أطلق عليها «جائزة فاروق الباز لأبحاث الصحراء».

وأيضًا حاز الباز على العديد من الجوائز العلمية من أمريكا ومن جامعات وهيئات علمية كثيرة حول العالم، ومن ضمنها جائزة الاستحقاق من الدرجة الأولى المصرية من الرئيس محمد أنور السادات، وجائرة الامتياز العلمي والتكنولوجي من ناسا.