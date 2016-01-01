للحامل المصابة بالأنيميا اتبعى 4 نصائح للحفاظ على صحتك وصحة الجنين

تعتبر الأنيميا وفقر الدم أثناء فترة الحمل من أصعب ما تمر به السيدات فى هذه الفترة، وقد تتسبب فى العديد من الأضرار الصحية التى تعوق ممارسة حياتها بشكل طبيعى. نقص الهيموجلوبين يشخص أن المرأة الحامل مصابة بالأنيميا

>فى هذا السياق، يشير الدكتور وائل البنا، استشارى النساء والولادة، أن نقص نسبة الهيموجلوبين فى الدم يتم تشخيصه بأن الأم مصابة بالأنيميا خلال فترة الحمل. 15% من الحوامل مصابات بالأنيميا

>ويتابع، أن هبوط نسبة الهموجلوبين فى الدم أثناء فترة الحمل مشكلة تعانى منها 15% من النساء الحوامل، وهذا يسبب لهن الكثير من العقبات خاصة عند تقدم فترة الحمل حيث إن نسبة الحديد المتواجدة فى الجسم غير كافية لتقوية وتغذية المرأة وتنشيطها ونمو الجنين. الأنيميا تؤثر على نمو وتطور الجنين

>وأضاف استشارى النساء والتوليد، أنه رغم تعدد أنواع الأنيميا إلا أن الإصابة بنوع "الأنيميا نقص نسبة الحديد" فى الجسم هى الأكثر شيوعا وخاصة أثناء فترة الحمل، والتى تؤثر بشكل سلبى على نمو وتطور الجنين. نصائح للمرأة الحامل المصابة بالأنيميا

>ينصح استشارى السمنة والنحافة، المرأة الحامل المصابة بالأنيميا باتباع هذه النصائح، ومنها:

>1- على المرأة الحامل متابعة مستوى الهيموجلوبين خلال الفترة الأولى من الحمل.

>2- تناول الأطعمة الغنية بالحديد كالكبدة والسبانخ والجرجير.

>3- فى حالة عدم الاستجابة فى العلاج لزيادة نسبة الحديد عليها الاهتمام بنقل الدم فى الحالات الشديدة.

>4- تناول حبوب الحديد ولكن تحت إشراف الطبيب.

شبكةعيونالإخبارية

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