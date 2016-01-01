انتقال سيارتى إطفاء لإخماد حريق بمقطورة محملة بالطوب أعلى الطريق الدائرى

انتقلت منذ قليل سيارتا إنقاذ برى وإطفاء إلى موقع حادث اشتعال سيارة نقل ثقيل محملة بالطوب أعلى الطريق الدائرى لمنطقة المريوطية للعمل على إطفاء الحريق الذى اشتعل بأجزاء من السيارة.

كان اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغا بانقلاب سيارة محملة بالطوب أعلى الطريق الدائرى.

وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد رئيس قطاع الإطفاء وبصحبته الإنقاذ البرى وسيارتى إطفاء لمحاولة إخماد الحريق.

صحافة المواطن.. سيارة تشتعل بالدائرى اتجاه المعادى واستغاثات بالإسعاف

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زحام مرورى بسبب اشتعال النيران فى سيارة نقل ثقيل أعلى الدائرى