التليجراف: الألومنيوم سريع الاشتعال ربما ساهم فى حريق فندق دبى

قالت صحيفة التليجراف البريطانية، اليوم الجمعة، إن الحريق الذى نشب فى فندق "العنوان" بدبى مساء أمس الخميس، قبل الاحتفال بقدوم العام الجديد هو ثالث حريق كبير ينشب بأحد الأبراج فى الإمارة منذ عام 2012، ويثير بعض الشكوك المتعلقة بسلامة السائحين البريطانيين والمستثمرين فى دبى على حد قولها.

وأوضحت الصحيفة أنه قبل قيام دبى بتغيير قواعد البناء فى عام 2013، كانت كثير من المبانى المرتفعة فى الإمارة تستخدم الألومنيوم كغطاء خارجى، وهو شديد الاشتعال إذا تعرض للنيران أو للحرارة الشديدة، وفى فبراير الماضى، اشتعلت النيران بأحد الأبراج المكونة من 86 طابقا، واحترق الجزء الخارجى من المبنى بشكل سريع، بينما لم يتضرر بشكل كبير الجزء الداخلى.

وفى نوفمبر 2012، اشتعلت النيران فى برج التمويل الموجود فى مجمع أبراج الجميرة، وارتفعت ألسنة اللهب فوق الجزء الخارجى من المبنى عندما اشتعلت كسوة الألومنيوم الخارجية، ولحسن الحظ، لم تكن هناك خسائر فى الأرواح.

بالصور.. بدء التحقيق فى أسباب حريق فندق دبى بعد سيطرة قوات الإطفاء عليه

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