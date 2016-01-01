إلقاء القبض على إرهابى متورط فى أعمال قتل وإطلاق نار واختطاف بالسعودية

>ألقت قوات الأمن السعودية القبض على شخص مطلوب، قتل اثنين من رجال الشرطة، وأصاب مساعد قائد دورية المرور فى القطيف " شرق" المملكة واثنين من العاملين يحملون الجنسية الهندية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الجمعة عن اللواء منصور التركى المتحدث الامنى لوزارة الداخلية السعودية قوله، إن قوات الأمن قبضت على المطلوب للجهات الأمنية بعد توفر الأدلة على تورطه فى اطلاق النار على احدى دوريات الأمن بمحافظة القطيف (شرق)، ما أدى إلى مقتل رجلى أمن، واطلاق النار على إحدى دوريات المرور فى حى الخويلدية بمحافظة القطيف، من داخل منطقة زراعية مما نتج عنه إصابة مساعد قائد دورية المرور، واثنين من المارة ( من الجنسية الهندية )، وسيارة أحد المواطنين.

وقالت "واس" إن قوات الامن القت القبض على المطلوب بعد توفر الأدلة (على ارتكابه )تلك الجرائم ومشاركته فى اختطاف أحد المواطنين ببلدة تاروت بمحافظة القطيف تحت تهديد السلاح والاتجاه به إلى منطقة زراعية ببلدة العوامية والاعتداء عليه بالضرب وتصويره واطلاق النار عليه قبل الإلقاء به ببلدة القديح".

وأعلن التركى أنه جرى إلقاء القبض على المطلوب بحوزته سلاح رشاش وحقيبة بداخلها مسدس وقناعين للوجه وقفازات لليدين ومخدر من مادة الحشيش و15 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدرة.

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