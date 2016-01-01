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السعودية تعيد فتح سفارتها فى بغداد بعد اغلاق دام 25 عاما

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السعودية تعيد فتح سفارتها فى بغداد بعد اغلاق دام 25 عاما السعودية تعيد فتح سفارتها فى بغداد بعد اغلاق دام 25 عاما

>قال تلفزيون العربية اليوم الجمعة إن أعادت فتح سفارتها فى بغداد بعد إغلاق دام 25 عاما وهو ما سيسمح للبلدين بتكثيف التعاون فى مكافحة الإرهاب.

كانت المملكة قد أغلقت سفارتها فى بغداد فى 1990 بعد الغزو العراقى للكويت، وقال السفير السعودى الجديد إلى العراق ثامر السبهان للعربية إن إعادة فتح السفارة سيتيح للبلدين التعاون بخصوص الأمن والحرب على التطرف.

ويمكن أن يساعد التحسن فى العلاقات بين البلدين فى تعزيز تحالف إقليمى ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذى سيطر على مساحات كبيرة من العراق وسوريا، وتتهم السعودية العراق بتشجيع التمييز الطائفى ضد السنة وهو ما تنفيه بغداد.
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مصر 365

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