توسيع العمليات العسكرية فى الرمادي لإخلاء المدنيين ومصرع طفلة فى النجف

> وسعت القوات الأمنية العراقية انتشارها الجمعة فى الرمادى وواصلت اخلاء المدنيين، بهدف تطهير جيوب محتملة لمسلحى تنظيم الدولة الإسلامية وتوسيع سيطرتها على المدينة التى استعادتها من الجهاديين الاثنين الماضى.

واستطاعت القوات العراقية بمساندة التحالف الدولى بقيادة واشنطن، من استعادة السيطرة على الرمادى كبرى مدن محافظة الأنبار، فى حين ما تزال مناطق أخرى تحت سيطرة الجهاديين فى المحافظة الأكبر فى البلاد، وقال حميد الدليمى قائممقام قضاء الرمادى لفرانس برس ان "القوات الامنية بدأت اليوم من منطقة الخالدية (شرق الرمادي) تنفيذ عملية عسكرية فى الجانب الشرقى من الرمادي، وتمكنت من تحرير كلية الزراعة".

وأشار إلى قيام قوات أمنية أخرى بتطهير احياء فى مدينة الرمادى غرب بغداد.

>من ناحية أخرى تسببت الأمطار الغزيرة التى سقطت على محافظة النجف جنوبى العراق اليوم/الجمعة/ فى انهيار منزلين ومقتل طفلة.

وذكر بيان لديوان محافظة النجف أن محافظ النجف لؤى الياسرى يتابع الحادثة التى وقعت فى حى الوفاء بسبب غزارة الأمطار، لافتا إلى وجود حفريات فى قطعة أرض ملاصقة للمنزل ساهم فى انهياره جزئيا، مما تسبب فى مصرع طفلة وتم انقاذ باقى أفراد العائلة، وأضاف البيان أن "قدم الشكر والتقدير للجهود الحثيثة والكبيرة لرجال الدفاع المدنى ضباطا ومنسبين الذين قاموا بانقاذ العائلة".

تجدر الإشارة الى أن محافظة النجف ومناطق متفرقة بالعراق تشهد منذ أمس أمطارا غزيرة تسبب فى انهيارمنزل آخر فى حى الرحمة بالنجف، دون خسائر بشرية.

وتوقعت الهيئة العامة للأنواء (الأرصاد) الجوية العراقية طقسا غائما وباردا نتيجة تعرض البلاد لكتلة هوائية باردة، تتسبب فى خفض درجة الحرارة الى مادون الصفر اعتبارا من الغد/السبت/ ولمدة ثلاثة أيام ، مع فرصة لسقوط الأمطار.

وذكر تقرير للهيئة اليوم ان طقس الغد سيكون فى المنطقة الشمالية غائما جزئيا وباردا الى غائم مصحوب بتساقط زخات مطر، كما تتساقط الثلوج فى الاقسام الجبلية منها ويتشكل الضباب فى الصباح الباكر يزول تدريجيا، وفى المنطقتين الوسطى والجنوبية صحو الى غائم جزئيا وبارد كما يتشكل الضباب فى الصباح الباكر يزول تدريجيا ودرجات الحرارة تنخفض لتكون الصغرى فى المنطقتين الشمالية والوسطى دون الصفر المئوى والعظمى 10 مْ.

وأشار إلى أن طقس يوم الثلاثاء المقبل سيتحسن قليلا ، ويكون فى المنطقة الشمالية غائما مصحوبا بتساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا مع تساقط الثلوج فى بعض الاماكن منها وفى المنطقتين الوسطى والجنوبية غائما جزئيا الى غائم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق.

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