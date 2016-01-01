مقتل 6 أشخاص فى مواجهات بين القاعدة ومؤيدين للرئيس اليمنى

>قال مسؤولون أمنيون أن ستة أشخاص قتلوا فى تبادل لإطلاق النار الجمعة بين القوات الموالية للحكومة اليمنية ومسلحين من القاعدة كانوا يستقلون سيارة محملة بالأسلحة متجهين إلى عدن ثانى مدن البلاد.

وقالت المصادر أن "حاجزا للمقاومة الشعبية فى منطقة أحور الساحلية فى محافظة أبين اوقف سيارة تابعة لتنظيم القاعدة على متنها اسلحة كانت فى طريقها الى عدن ما أدى الى مشادات كلامية تحولت إلى اشتباك مسلح اسفر عن مقتل ثلاثة من المقاومة وثلاثة من القاعدة".

وأضافت أن بين قتلى القاعدة "قيادى متوسط هو رئيس محكمة فى المكلا يدعى طالب الكثيري" مشيرة إلى "توتر يسود الطرفين فى منطقة أحور الساحلية"، ويشهد اليمن قتالا داميا منذ مارس بين قوى موالية للحكومة والمتمردين الذين استولوا على العاصمة فى سبتمبر 2014 قبل التوسع باتجاه الجنوب.

وقد استغلت النزاع الجماعات الجهادية التى حققت مكاسب واسعة لا سيما فى المناطق الجنوبية، وتشهد عدن العاصمة المؤقتة لليمن، اضطرابات متزايدة فى ظل التنافس بين تنظيم "قاعدة الجهاد فى جزيرة العرب"، الذى ينشط منذ فترة طويلة فى البلاد، وتنظيم الدولة الاسلامية على ممارسة النفوذ فى المدينة.

>