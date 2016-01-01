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أخبار السعودية اليوم.. المملكة تعيد فتح سفارتها ببغداد بعد إغلاقها 25 عاما

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أخبار السعودية اليوم.. المملكة تعيد فتح سفارتها ببغداد بعد إغلاقها 25 عاما أخبار السعودية اليوم.. المملكة تعيد فتح سفارتها ببغداد بعد إغلاقها 25 عاما
اهتمت اخبار اليوم بإعادة المملكة فتح سفارتها فى بغداد بعد إغلاق دام 25 عاما وهو ما سيسمح للبلدين بتكثيف التعاون فى مكافحة الإرهاب. كانت المملكة قد أغلقت سفارتها فى بغداد فى 1990 بعد الغزو العراقى للكويت، وقال السفير السعودى الجديد إلى العراق ثامر السبهان للعربية إن إعادة فتح السفارة سيتيح للبلدين التعاون بخصوص الأمن والحرب على التطرف.

وركزت أخبار السعودية اليوم على إلقاء قوات الأمن السعودية القبض على شخص مطلوب، قتل اثنين من رجال الشرطة، وأصاب مساعد قائد دورية المرور فى القطيف " شرق" المملكة واثنين من العاملين يحملون الجنسية الهندية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الجمعة عن اللواء منصور التركى المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية قوله، إن قوات الأمن قبضت على المطلوب للجهات الأمنية بعد توفر الأدلة على تورطه فى إطلاق النار على إحدى دوريات الأمن بمحافظة القطيف (شرق)، ما أدى إلى مقتل رجلى أمن، وإطلاق النار على إحدى دوريات المرور فى حى الخويلدية بمحافظة القطيف، من داخل منطقة زراعية مما نتج عنه إصابة مساعد قائد دورية المرور، واثنين من المارة من الجنسية الهندية، وسيارة أحد المواطنين.

كما تناولت أخبار السعودية اليوم خبر اختتام المجموعة الأمريكية جنرال الكتريك العام 2015 بإبرام عقد بقيمة مليار دولار الخميس لتزويد الشركة السعودية للكهرباء بعنفات للغاز من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة فى المملكة.

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مصر 365

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