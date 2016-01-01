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الجيش الجزائرى يحبط محاولة إدخال أسلحة وذخيرة بالقرب من حدود مالى

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الجيش الجزائرى يحبط محاولة إدخال أسلحة وذخيرة بالقرب من حدود مالى الجيش الجزائرى يحبط محاولة إدخال أسلحة وذخيرة بالقرب من حدود مالى

>أحبطت مفرزة تابعة للجيش الجزائرى فجر اليوم الجمعة محاولة إدخال كمية من الأسلحة والذخيرة كانت مخفية بمخبأ بالقرب من الحدود مع مالى جنوبى البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية فى موقعها الالكترونى أن المفرزة تمكنت خلال العملية من ضبط قاذف صواريخ من نوع ستريلا ورشاش 5ر14 مللم ورشاش 12.7 مللم وثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف ومسدسين رشاشين من نوع (MAT49-) وبندقية نصف ألية وثلاث بنادق تكرارية.

وتحفظت المفرزة على خمس مقذوفات هاون 82 مللم و380 قنبلة يدوية دفاعية وهجومية و18 قنابل دخانية و7774 طلقة من مختلف العيارات وثلاثة مخازن ذخيرة عيار 62ر7 مللم وثلاثة أشرطة ذخيرة عيارات 5ر14 مللم و7ر12 مللم.

من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى نجاح مفارز الجيش أمس الخميس فى كشف وتدمير سبعة مخابئ كان يستعملها "الإرهابيون" وخمسة مدافع تقليدية الصنع وقنبلة هاون ولغمين بولايات عين الدفلى والمدية وتسمسيلت وبومرداس وسط البلاد.
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