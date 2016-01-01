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نجاة مصور «البيان» من حريق فندق العنوان

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نجاة مصور «البيان» من حريق فندق العنوان نجاة مصور «البيان» من حريق فندق العنوان

نجا دينيس ملاري مصور «البيان»، من الحريق الذي شب في  فندق العنوان أمس الخميس.
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> وقال دينيس إنه فوجئ بنشوب الحريق بينما كان في الطابق 48 من الفندق بهدف تصوير الألعاب النارية في إطار احتفالات رأس السنة.

وأضاف إنه بينما كان قريباً من حافة الشرفة لالتقاط الصور، شاهد ألسنة النيران تقترب من أسفل مبنى الفندق فشعر بالذعر، واتصل بأحد أصدقائه لإبلاغه بالأمر، كما اتصل بالشرطة التي هدأت من روعه وطلبت منه البقاء في مكان آمن بعيداً عن الحريق، كما تم إبلاغه بأنه تم تعريف رجال الإطفاء بموقعه.

وتتقدم «البيان» بالشكر الخالص لرجال الدفاع المدني والشرطة والإسعاف.

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