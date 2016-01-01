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غدًا| محكمة الجنايات تنظر محاكمة المتهمين بـ«خلية طنطا الإرهابية»

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غدًا| محكمة الجنايات تنظر محاكمة المتهمين بـ«خلية طنطا الإرهابية» غدًا| محكمة الجنايات تنظر محاكمة المتهمين بـ«خلية طنطا الإرهابية»

تنظر غدًا السبت، محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 13 متهمًا بـ”خلية طنطا الإرهابية”، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
> وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

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