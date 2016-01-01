رئيس الوزراء : فتح تحقيق فوري في حادث غرق معدية كفر الشيخ

وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل اليوم الجمعة وزيري التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر، والتضامن اﻻجتماعى غادة والي، بسرعة التعامل مع تداعيات حادث غرق معدية كفر الشيخ، والعمل على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بحاﻻت المصابين والوفيات.

كما وجه رئيس الوزراء محافظ كفر الشيخ السيد نصر، بإجراء تحقيق فوري لتحديد المسئولين عن هذا الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات للالتزام بتطبيق القواعد والمعايير المنظمة لسير المراكب والمعديات النيلية من حيث إجراءات السلامة واﻻمان، فضلاً عن اﻻلتزام بمواعيد التشغيل المقررة لها.

وشدد رئيس الوزراء على وزيري التنمية المحلية والنقل الدكتور سعد الجيوشي، ضرورة توحيد جهة واحدة لمنح وتجديد التراخيص الخاصة بالمراكب والمعديات النيلية.

وكان رئيس الوزراء قد تواصل مع كل من وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ منذ وقوع الحادث لمتابعة عمليات الإنقاذ، والتأكد من توافر الرعاية اللازمة للمصابين.

وأكد وزير التنمية المحلية تواجد المحافظ وكافة القيادات التنفيذية بموقع الحادث عقب وقوعه مباشرة، وأنه تم بالفعل انتشال جميع الضحايا والتى وصل عدد الوفيات منها الى 15، باﻻضافة الى 3 مصابين تم علاجهم بالمستشفيات.

وأشار الوزير إلى أن هذه المعدية كانت تحمل 18 فردا، بالرغم من أن الحمولة المصرح بها 7 أفراد فقط، وأن الترخيص الخاص بها قد انتهى منذ 7 شهور.

من ناحية أخرى، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تقرر صرف مبلغ 10 آﻻف جنيه لأسرة كل متوفى، فضلا عن صرف من 2000 جنيه إلى 4000 جنيه لكل مصاب طبقاً لحالته.

كما أكد اللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ أنه يتم – حاليا – التحقيق بالنيابة العامة مع مسئولى الوحدة المحلية الموكل إليهم استخراج وتجديد التراخيص الخاصة بسير المراكب والمعديات النيلية.