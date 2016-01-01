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إنهاء حالة التأهب الأمني في ميونخ.. والشرطة: «لا يوجد خطر»

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إنهاء حالة التأهب الأمني في ميونخ.. والشرطة: «لا يوجد خطر» إنهاء حالة التأهب الأمني في ميونخ.. والشرطة: «لا يوجد خطر»

أنهت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة حالة التأهب في ميونيخ بعد إعلانها تحسبا لهجوم وشيك، وذلك بعد ساعات من إخلاء محطتي قطار رئيسيتين بسبب مخاوف من التخطيط لاعتداء انتحاري بمناسبة العام الجديد.

وقال قائد شرطة المدينة هوبرتوس اندري – في تصريحات للصحافيين – إن “الوضع في ميونيخ عاد إلى ما كان عليه قبل هذا التهديد بشن اعتداء”.

وأصدرت شرطة ميونيخ بيانا يؤكد أنه “بعد التحقيقات، ليس هناك حاليا أي خطر ملموس لارتكاب اعتداء” في المدينة.

وقال يواخيم هيرمان وزير الداخلية في ولاية بافاريا – حسبما نقل موقع (دويتشه فيلا) الألماني اليوم الجمعة – إن وضع التهديد عاد إلى مستوى ما قبل التحذيرات المشددة من حدوث عمل إرهابي ليلة رأس السنة، مضيفا أن الشرطة قلصت تواجدها في محطتي قطارات بميونيخ، وقال “ما من مؤشرات ملموسة على أن متشددين سيشنون هجوما خلال الساعات أو الأيام القادمة”.

واستطرد بالقول: “لا تزال قوات الشرطة موجودة بشكل كبير في محطة ميونيخ المركزية ومحطة باسينغ، لكن أعدادها أقل بكثير مما كان عليه الليلة الماضية”،مشيرا إلى المحطتين اللتين أغلقتا قبل منتصف الليل بقليل بعد أنتلقت السلطات الألمانية معلومات عن هجمات محتملة. وتابع “ليس هناك تحذيرات جديدة للساعات أو الأيام القادمة”.

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