غدًا | محاكمة غزلان والقرضاوي بتهمة اغتيال «وائل طاحون»

تبدأ المحكمة العسكرية، نظر أولى جلسات محاكمة، الشيخ يوسف القرضاوي ومحمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان، و ومفتي الجماعة عبد الرحمن البر، 49 آخرين، غدًا السبت، لاتهامهم باغتيال العقيد وائل طاحون، في القضية التي حملت رقم، 288 لسنة 2015 عسكرية.

وكشفت التحقيقات أن قيادات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان نسقوا مع بعض التيارات الدينية المتشددة واليسارية، بتأسيسهم ما يسمى التحالف الوطنى لدعم الشرعية”، وصدور تكليفات من تلك القيادات إلى أعضاء ذلك التحالف الهاربين داخل البلاد وخارجها بوضع مخطط لإشاعة الفوضى بالبلاد، قائم على استهداف مؤسسات الدولة وإرهاب القائمين عليها.

ووجهت النيابة للمتهمين أنهم أسسوا لجان عمليات نوعية على هيئة خلايا مسلحة، تضم أعضاء من جماعة الإخوان وآخرين موالين لها، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وأغتالوا العقيد وائل طاحون، في إبريل الماضي، وأتلفوا ممتلكات عامة وخاصة.