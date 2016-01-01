حريق يلتهم 5 منازل بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد، من السيطرة على حريق هائل شب فى 5 منازل بقرية بني حميل، التابعة لمركز البلينا جنوب سوهاج.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغ من مدير أدارة الحماية المدنية يفيد التهام النيران لخمس منازل، بقرية بنى حميل.

وقد تم الدفع ب4 سيارات أطفاء للسيطرة على الحريق، وانحصرت الخسائر في نفوق عدد الطيور ورؤس الماشية وكمية من الغلال، فيما لم يسفر الحريق عن أى إصابات أو خسائر في الأرواح، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وحصر الخسائر تمهيدًا للعرض على النيابة.