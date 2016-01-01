«مورينيو» يرفض العودة إلى ريال مدريد على أمل تدريب «مانشستر يونايتد »

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب البرتغالى الشهير جوزيه مورينيو رفض فرصة العودة لتدريب نادى ريال مدريد مرة اخرى حيث انه يأمل فى ان يصبح هو المدير الفنى القادم لمانشستر يونايتد .

وكان مورينيو ( 52 عاما ) قد اقيل من منصبه كمدرب لتشيلسى خلال الشهر الماضى بسبب سوء النتائج .

ولكن نظرا لأن مانشستر يونايتد يعانى بدوره تحت قيادة مدربه الهولندى لويس فان جال فإن الترشيحات اشارت الى ان مورينيو ربما يعود بسرعة الى التدريب حيث انه من المحتمل ان يحل محل فان جال فى تدريب فريق الشياطين الحمر .

وذكرت صحيفة سبورت الاسبانية ان فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرغب فى اعادة مورينيو مرة اخرى لتدريب المارينجى فى الوقت الذى تتزايد فيه الضغوط على رافاييل بينيتز مدرب الريال حيث قام بالفعل بجس نبض مورينيو فى هذا الصدد الا ان المدير الفنى البرتغالى ابدى رفضه لذلك انتظارا لعرض من المسئولين فى الاولد ترافورد .