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ضبط مصنع أسلاك كهربائية مجهولة المصدر بالبساتين

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ضبط مصنع أسلاك كهربائية مجهولة المصدر بالبساتين ضبط مصنع أسلاك كهربائية مجهولة المصدر بالبساتين
ألقت مباحث شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة القبض على صاحب مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر بدائرة قسم البساتين، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت شرطة التموين والتجارة الداخلية معلومات تفيد بقيام صاحب مصنع بإنتاج أسلاك كهربية غير مطابقة للمواصفات القياسية بالبساتين، مستخدما خامات رديئة من كسر النحاس المحظور استخدامها والمعاد تدويرها مرة أخرى والخالية من أى فواتير أو مستندات تدل على مشروعيتها ومجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها بالأسواق لكسب الأرباح.

وقام ضباط الإدارة بحملة تموينية عن المكان المتحرى عنه وضبط مالكه وبحيازته 29 طن أسلاك نحاس تحت التجهيز، بالإضافة إلى 2 طن كسر نحاس بدون بيانات ومستلزمات إنتاج، بالإضافة إلى 4 ماكينات سحب نحاس، وتم تحرير المحضر اللازم لعرضه على النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

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مصر 365

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