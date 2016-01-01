ضبط 20 ألف لتر "بنزين 92 مخلوط" قبل بيعها بالسوق السوداء فى عابدين

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة من ضبط صاحب محطة وقود قبل بيعه 20 ألف لتر (بنزين 92) مخلوط على (بنزين 80) فى السوق السوداء بعابدين.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين والتجارة مفادها قيام مالك محطة وقود بنطاق عابدين بتجميع والتصرف فى كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة وبيعها بأزيد من السعر الرسمى، مما يعد إهدارًا للدعم الذى توفره الدولة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، انتقلت قوة من ضباط الإدارة وتمكنوا من ضبط مسئول المحطة، وتبين استيلاؤه على 20138 لتر (بنزين 92) مخلوط على (بنزين 80) قام بتجميعها بقصد بيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

>