الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا بوجه عام، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، خاصة فوق البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا، وتزداد كميات السحب تدريجيا فوق الجزر والسواحل الغربية خلال الليل وصباح الغد الباكر مع فرصة لسقوط الأمطار.

الرياح.. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 35/40 كم/ساعة بوجه عام، تتحول فوق البحر إلى شمالية - شمالية غربية / 35 - 55 كم/ساعة خلال الليل وصباح الغد الباكر.

البحر .. متوسط الى مضطرب .. بارتفاع قدم إلى قدمين وثلاثة أقدام قرب الساحل يزيد الى قدمين وأربعة أقدام ليلا ومن ثلاثة إلى خمسة وستة أقدام في العمق يزيد إلى ستة و ثمانية لـ تسعة أقدام أحيانا .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الخامسة و 33 دقيقة عصرا وأدنى جزر عند الساعة الثانية عشر و18 دقيقة صباحا.



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.



> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.



> أبوظبي 29 17 80 25 .

> دبي 28 19 75 25 .

> الشارقة 29 16 80 30.

> عجمان 30 14 80 30.

> أم القيوين 28 16 80 25 .

> رأس الخيمة 29 14 85 30 .

> الفجيرة 26 19 85 45.

> العين 30 16 70 25 .

> ليوا 30 16 70 25 .

> الرويس 29 17 80 30 .

> السلع 29 18 80 35.

> دلما 25 21 85 55 .

> طنب الصغرى 25 21 85 50 .

> طنب الكبرى 25 21 85 50 .

> أبوموسى 26 20 80 40.

>